Mercato Milan, il casting tra Bondo e Belahyane è partito: cosa filtra sui due giovani centrocampisti del Monza e del Verona

Il mercato Milan ha tempo di programmare e, anche in caso di permanenza dell’intero gruppo attualmente a disposizione di Fonseca, può decidere come muoversi. A centrocampo, quindi, oltre a Frendrup è partito il casting tra due giovani come Bondo del Monza e Belahyane del Verona.

Entrambi sono Under 22, conoscono la Serie A e possono essere iscritti in lista senza prima dover liberare spazio. I due giocatori intrigano sia per potenzialità che come pedine pronte all’uso. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.