Mercato Milan, occasione Berardi! Soluzione low cost, l’esterno ha un obiettivo preciso

Mercato Milan, occasione per quanto riguarda l’esterno d’attacco: Domenico Berardi può tornare di moda, tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan può tornare a pensare a Domenico Berardi, esterno del Sassuolo con il quale ha un contratto fino al 30 giugno del 2027.

Berardi, che ha recuperato dall’infortunio al tendine d’Achille, sente che ha davanti a sé (forse) l’ultimo treno della carriera per indossare la maglia di una grande e se arriverà una chiamata interessante, come per esempio quella rossonera, a gennaio non dirà di no.