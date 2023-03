Mercato Milan, Balogun segna ancora: una big inglese osserva. I rossoneri sono interessati all’attaccante del Reims, ma non sono gli unici

Folarin Balogun non si ferma più. Una macchina da gol con la maglia del Reims: lultimo arrivato contro il Monaco, 16º gol in Ligue 1 in questa stagione. Solo Mbappé e Jonathan David hanno fatto meglio di lui segnando 19 reti.

Come riporta calciomercato.com, Balogun è sul taccuino del Milan per la prossima sessione di mercato. Anche l’Arsenal, proprietario del cartellino, tiene d’occhio il giocatore.