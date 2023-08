Ballo Toure Milan: c’è il Werder Brema, si attende questo! ULTIME. Il club tedesco deve presentare una nuova offerta, con formula diversa

Il Milan aspetta che il Werder Brema faccia un’offerta ufficiale per Fode Ballo Toure, terzino rossonero. Il giocatore ha aperto al trasferimento in Germania, ma manca la mossa del club per chiudere la trattativa.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il Milan ha chiuso le porte all’ipotesi del prestito. Quindi, aspettano un’offerta che preveda il trasferimento a titolo definitivo del giocatore per cifre ritenute adeguate dalla società.