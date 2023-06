Milan Ballo Touré ai saluti: ecco la cifra nelle casse rossonere. Sirene inglesi per il giocatore rossonero

Tanta pressione sul Milan non solo per il mercato in entrata, ma anche quello in uscita. In questo ultimo campo, c’è il nome di Fodè Ballo-Tourè.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore è seguito dai club di Premier League. Una sua cessione porterebbe alle casse rossonere almeno 5 milioni.