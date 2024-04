Mercato Milan, l’asso nella manica per sbaragliare la concorrenza della Juve per Zirkzee: il piano dei rossoneri per l’attaccante

La notizia dell’interesse della Juve per Joshua Zirkzee rischia di scombinare i piani del mercato Milan. L’interesse dei rossoneri per l’attaccante del Bologna, come riferito da Manuele Baiocchini su Sky Sport è concreto: l’olandese è stato messo in cima alla lista dei desideri.

I rossoneri contano di avere un asso nella manica: la possibilità di inserire il cartellino di Alexis Saelemaekers all’interno della trattativa, per sbaragliare la concorrenza dei bianconeri e di tutti i club interessati al giocatore. I dirigenti però non hanno la certezza di riuscire ad acquistarlo, ciò è testimoniato dal fatto che non abbiano mai smesso di lavorare su più tavoli come quelli di Sesko, Gimenez e David.