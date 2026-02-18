Connect with us

Mercato Milan, Furlani sorride: le ultime due cessioni sono ossigeno per il bilancio rossonero. I numeri

Mercato Milan, le cessioni di Alex Jimenez e Pobega sono ossigeno puro per il bilancio del club rossonero: i numeri

Il Milan continua a muoversi con estrema precisione sul fronte finanziario, consolidando quel modello di autosostenibilità tanto caro a RedBird. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, le recenti operazioni in uscita legate a Tommaso Pobega e Alex Jimenez hanno garantito alle casse rossonere un incasso complessivo di circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan: i numeri delle cessioni

La strategia di Furlani e Moncada ha permesso di monetizzare al meglio la valorizzazione di due profili che non rientravano più nel progetto tecnico di Allegri:

  • Il Riscatto di Pobega: L’avventura del centrocampista azzurro al Bologna è diventata definitiva proprio oggi. L’operazione ha portato nelle casse del Milan 8 milioni di euro totali: 1 milione derivante dal prestito oneroso della scorsa estate e 7 milioni legati all’esercizio dell’opzione di riscatto.
  • L’Affare Jimenez: Una decina di giorni fa è scattato l’obbligo di riscatto da parte del Bournemouth per l’esterno spagnolo. Il club inglese ha versato 19 milioni di euro (più 5 di bonus). Tuttavia, a causa degli accordi precedenti, il Milan ha girato il 50% della rivendita al Real Madrid, incassando netti circa 12 milioni di euro tra quota fissa e oneri di prestito.
  • Impatto a Bilancio: Queste entrate, sommate ai risparmi sugli ingaggi, permettono al Milan di guardare al mercato estivo 2026 con maggiore serenità, specialmente per puntare su obiettivi ambiziosi come Mateo Pellegrino del Parma.

La strategia di RedBird

Questi 20 milioni rappresentano ossigeno puro per il rifinanziamento con Comvest. L’obiettivo della proprietà è chiaro: reinvestire il “tesoretto” generato dalle cessioni dei giovani e dei giocatori in prestito per rinforzare i reparti chiave, mantenendo il club in attivo senza ricorrere a iniezioni di liquidità esterne.

