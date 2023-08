Adli Milan: è la settimana della svolta, svelato il motivo

Adli Milan: la settimana della svolta, svelato il motivo. Il rossonero ha diverse squadre interessate, ma ad ora nulla di fatto

Yacine Adli è uno dei giocatori indicati da Stefano Pioli come possibili partenti. Il francese, con pochissimo minutaggio nella precedente stagione, lascerà il Milan in queste settimane.

Il piano di Furlani è chiaro: questa è la settimana in cui dare forma agli interessamenti delle squadre per lui. Ad ora, nella lista di pretendenti ci sono Eintracht, Ajax e non solo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.