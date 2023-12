Krunic-Milan ai titoli di coda: Furlani fissa il prezzo. E il Fenerbahce...

Krunic-Milan, storia ai titoli di coda: il bosniaco vuole il Fenerbahce e per Furlani non è incedibile: fissato il prezzo

Come riferito da Tuttosport, la storia tra Rade Krunic e il Milan è ai titoli di coda tanto da essere destinata a concludersi nel prossimo calciomercato rossonero, quello di gennaio.

Con un contratto in scadenza nel 2025, Furlani ha chiesto 10 milioni di euro al Fenerbahce per registrare un’importante plusvalenza da 8 milioni di euro. Il Diavolo è in attesa dell’offerta ufficiale dei turchi.