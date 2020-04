Mercato, Antonio Conte vuole un ex rossonero all’Inter

Antonio Conte ha messo gli occhi su un ex giocatore del Milan. Pierre Emerick Aubameyang potrebbe trasferirsi all’Inter in estate

Antonio Conte ha messo gli occhi su un ex giocatore del Milan. Pierre Emerick Aubameyang potrebbe trasferirsi all’Inter in estate. L’ex prodotto del vivaio rossonero è in rotta con l’Arsenal e ha già dato l’ok per venire in Italia. Secondo Le10Sport in nerazzurro potrebbe anche sostituire il partente Lautaro Martinez, destinato al Barcellona.

Aubameyang era stato vicinissimo al Milan nel 2017, quando Massimiliano Mirabelli cercò di strapparlo al Borussia Dortmund. Poi in rossonero arrivarono, invece, André Silva dal Porto e Nikola Kalinic dalla Fiorentina.