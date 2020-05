Menez potrebbe tornare in Italia: la Reggina vuole un tandem con Mastour

Jeremy Menez potrebbe clamorosamente tornare in Italia: l’attaccante francese ex Milan è in contatto con la Reggina

Che la Reggina di Massimo Taibi sia attenta agli ex rossoneri si era già capito dall’acquisizione di Hachim Mastour arrivato in Riva allo Stretto lo scorso ottobre firmando un triennale. Questa volta però i calabresi sembrano voler davvero puntare in alto entrando in contatto con Jeremy Menez.

L’ex Milan avrebbe infatti ricevuto un’offerta biennale per prendere parte all’ambizioso progetto del presidente degli amaranto Luca Gallo, che spera di poter costruire una squadra capace di fare il doppio salto verso la Serie A.