Memorial Claudio Lippi, si torna il 22 maggio: tutte le info

Il Memorial Claudio Lippi arriva alla sua decima edizione. Si torna in campo il 22 maggio. Ecco tutte le info

Lunedì 22 maggio alle ore 20.30, al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football in viale dei Missaglia 117 (Milano), torna il “Memorial Claudio Lippi” in onore del giornalista di Milan Channel amato ed apprezzato da giocatori e tifosi anche avversari, durante la sua brillante carriera, purtroppo molto corta, giunto alla decima emozione.

In campo si sfideranno MILAN ROSSONERO, vecchie glorie del Milan e MILAN BIANCO, amici, colleghi e compagni di Claudio, tra i quale le Milan Legends.

L’evento è aperto al pubblico, ingresso free e libera donazione. Il ricavato dell’evento verrà destinato ai progetti charity di Fondazione Italiana Diabete.

Per partecipare è necessario inviare i propri dati alla mail di riferimento: memorialclaudiolippi@gmail.com indicando nome, cognome, data, luogo di nascita, mail e telefono.