Meluso: «Milan? In Supercoppa squadra spenta»

Mauro Meluso, ex ds dello Spezia, ha parlato del Milan e della corsa Scudetto: le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb.

«Al Napoli faranno gli scongiuri del caso, ma ha una rosa completa e un modo di giocare che mi piace. Anche contro la Cremonese non ha fatto una figuraccia, anzi. Mentre ho visto il Milan in Supercoppa e mi è sembrata una squadra spenta come se avesse qualche problema psicologico»