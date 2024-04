Juve Milan, Capuano elogia quei due: «Pioli salvato dalla loro prestazione»

Juve-Milan, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha commentato il pareggio della sfida tra bianconeri e rossoneri

Intervenuto sul proprio profilo X, Giovanni Capuano, noto giornalista, ha commentato il pareggio tra Juve e Milan. Pioli salvato da Sportiello e Thiaw. La sua analisi sulla sfida dello Stadium:

PAROLE – «Allegri l’ha giocata meglio di Pioli, tridente nel secondo tempo compreso: 17 tiri totali (7 in porta), almeno 4 grandi occasioni sventate da Sportiello e Thiaw. Tenuto il Milan a zero tiri in porta».