Melli: «Capello mi voleva al Milan nello scambio con Gullit, ma…»

Alessandro Melli, ex blucerchiato nella stagione 1994/95, ha rilasciato una lunga intervista in vista del match tra la Sampdoria e il Parma

Alessandro Melli, ex blucerchiato nella stagione 1994/95, ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX, in vista del match tra la Sampdoria e il Parma. Tra le altre cose ha parlato dello scambio con Gullit ai tempi del Milan di Capello, le sue parole:

«All’epoca il mercato si svolgeva a novembre. Ci fu questo scambio con il Milan e io fu costretto ad accettare il trasferimento per esigenze di mercato. Gullit voleva tonare alla Sampdoria e Capello voleva solo me come pedina di scambio. Il più grande dispiacere della mia carriera è stato non essere rimasto il tempo giusto a Genoa. Ero titolare e questo mi dava sicurezza. Giocai poche partite, ma segnai anche un due gol in coppa delle Coppe al Grasshopper».