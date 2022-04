Media gol subiti Milan: in Europa solo il Liverpool meglio dei rossoneri

Nel 2022 il Milan ha la media gol subiti migliore in Serie A. Allargando questo dato all’Europa solo il Liverpool ha fatto meglio

Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, Il Milan nel giorne di ritorno ha subito 7 gol in 14 partite e cioè la media di 0,5 gol a partita meglio in europa ha fatto solamente il Liverpool con 0,47 a partita, una media sostanzialmente uguale