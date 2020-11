Media gol: altro che Ibrahimovic, è Hauge il primo dei rossoneri

Hauge, verso la prima da titolare con la maglia del Milan, è il primo giocatore rossonero per media gol: superato anche Ibrahimovic

Jens Petter Hauge questa sera partirà titolare nel Milan che affronterà il Lille in Francia per la prima gara di ritorno del girone di Europa League. Un premio dettato sia dalle assenze, out Leao e Saelemaekers, ma anche dalla straordinaria media gol che l’ex Bodo Glimt ha tenuto in questa stagione.

Tra Norvegia e Milan infatti Hauge ha realizzato 5 reti in 8 gare disputate per una media totale di una rete ogni 66 minuti (Ibra ogni 72′). Oltre alle tre reti siglate con la maglia del Bodo nei preliminari, infatti Hauge è a due marcature anche in rossonero con le reti messe a segno in Scozia contro il Celtic e lo scorso weekend al San Paolo.