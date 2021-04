Mbappé: «Ho vinto il Mondiale ma sogno un altro trofeo»

Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista a RMC Sport in cui ha raccontato del suo legame con il PSG e dei suoi obiettivi personali

Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista a RMC Sport in cui ha raccontato del suo legame con il PSG e dei suoi obiettivi personali. Le sue parole.

CHAMPIONS LEAGUE – «La Champions League è molto importante per me. Vincere il Mondiale così giovane non ti permette necessariamente di realizzare l’impresa che hai fatto. La Champions League è qualcosa di differente perché ho conosciuto momenti in cui abbiamo perso, sofferto. È un’altra cosa».