Mazzarri: «Vogliamo mettere in difficoltà il Milan»

Walter Mazzarri è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossoblù:

ATTACCO – «Se si guarda effettivamente le ultime due gare è così. la squadra deve pensare non tanto a chi gioca dall’invio o a chi entra. Deve pensare a fare attenzione a certe dinamiche durante la gara e a non cambiare atteggiamento come abbiamo fatto.Queste due partite perse non devono far perdere convinzione per ciò che abbiamo fatto nel girone di ritorno. Cercheremo di trasformare le nostre idee in campo nel modo giusto. Abbiamo fatto delle cose sbagliate. Domani è una partita nuova con la prima in classifica. Cercheremo di fare quello che abbiamo fatto prima di queste due partite: metterli in difficoltà. Nel calcio devono darti ragione anche gli episodi. L’importante è creare occasioni e stare attenti dove abbiamo sbagliato nelle altre gare».