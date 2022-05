Maxischermo per Sassuolo-Milan, ancora nessun via libera: i dettagli

Non ci sono ancora nessune novità sul maxischermo richiesto dai tifosi per vedere Sassuolo-Milan: il motivo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non ci sono ancora nessune novità sul maxischermo richiesto dai tifosi per vedere Sassuolo-Milan.

La questione, ovviamente, è di ordine pubblico: servono le autorizzazioni da parte della Prefettura, fattore che permetterebbe a Dazn la possibilità di trasmettere l’incontro in un contesto pubblico. Il via libera non sta arrivando e questo spinge. Ovvero migliaia di tifosi rossoneri a cercare altre soluzioni per non perdersi il match.