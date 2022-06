Maxime Lopez «Futuro? Forse è ora di cambiare». Il Milan monitora interessato

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha lasciato le porte aperte ad un futuro lontano da Reggio Emilia: Milan interessato

Intervistato da La Provence, Maxime Lopez ha parlato così del suo futuro:

«Onestamente mi chiedo se non sia giunto il momento di cambiare. A Sassuolo sto bene, parlo italiano e la cosa aiuta per la vita di tutti i giorni. Mi sento come a Marsiglia. Non so se sia il momento, vedremo. Molti club hanno dimostrato interesse nei miei confronti e al Sassuolo fanno comodo le plusvalenze. Vedremo quel che arriva, anche se finora non c’è nulla di concreto. E quando ci sarà qualcosa di concreto, mi darò il tempo per pensarci su».