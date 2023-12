Mauro non ha dubbi: «Mandare via Pioli adesso sarebbe una fesseria, vi spiego»

L’ex calciatore della Juve, Massimo Mauro, ha voluto dire la sua in merito alle voci di un possibile esoneri di Pioli dal Milan

Intervenuto dagli studi Mediaset nel corso di Pressing, Massimo Mauro ha parlato così dell’operato di Stefano Pioli al Milan e delle voci sullr riflessioni societarie per un possibile esonero del tecnico.

LE PAROLE – «La cosa che io non farei mai, è che una grande società non può mandar via un allenatore a metà del campionato, assolutamente no, e mi chiederei che cosa ha portato questo andazzo che c’è al Milan. Forse il cervellotico cambio di dirigenti accanto a Pioli? Dirigenti che si occupavano della quotidianità dello spogliatoio, della squadra, delle canzoni di Leao per non fare il cantante ma solo ed esclusivamente il giocatore…

Io sono chiaro, se entra Maldini nello spogliatoio è un conto, se entrano… non mi ricordo manco i nomi, è un altro. Ora c’è Ibrahimovic, ma il dado è tratto. Io, per dirla tutta, e sono schietto, mi sono meravigliato che Pioli quando è successo il patatrac al Milan non ha preso posizione chiara nei confronti di Maldini e Massara. Io penso che mandarlo via a questo punto è una fesseria».