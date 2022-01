Mauro: «Serra? Vista la differenza tra un grande arbitro e uno normale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, Massimo Mauro ha parlato dell’arbitro Serra in Milan Spezia:

«La differenza tra un arbitro che diventerà grande e uno normale sta in quei particolari lì, se hai personalità di attendere di fischiare e non hai fretta di fischiare per ogni mezzo fallo diventi un grande arbitro»