Mattarella: «I campioni possono spingere i giovani a legarsi allo sport»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato del momento attualmente delicato del mondo dello sport

In occasione dell’evento dedicato al progetto Legend, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato alcune dichiarazione sullo stato attuale dello sport in Italia e dell’elemento che esso è, soprattutto per i più giovani.

Ecco le sue dichiarazioni all’Ansa: «Lo sport può essere un elemento per stare insieme, per giocare insieme, per non perdersi. L’affetto, il prestigio e il seguito di cui godete voi campioni può convincere e trascinare le giovani generazioni a rimanere legati allo sport anche nelle difficoltà attuali».