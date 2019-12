Matic, obiettivo Milan: le cifre per convincere giocatore e United

Matic, Gazzetta dello sport Sabato 21 Dicembre ne parla in colonna di destra. Il serbo potrebbe rappresentare il colpo del mercato invernale rossonero

Matic in prima pagina accostato al Milan su Gazzetta dello sport, i rossoneri attendono Ibra ma non rimangono ad attendere, occorre muoversi ed in fretta, tra pochi giorni riaprirà la sessione invernale, utile a sistemare i reparti in deficit.

COLPO DELL’ANNO- “Un Milan da Matic. Maldini all’assalto: è il serbo il botto per l’anno nuovo”. Così la rosea di questa mattina in prima pagina.

OBIETTIVO – Secondo quanto riportato dal quotidiano, Matic sarebbe l’obiettivo primario del Milan, data la sua particolare situazione contrattuale. Il serbo classe ’88 è in scadenza di contratto con il Manchester United ed in rottura da tempo con il club.

PARAMETRO ZERO – Dunque a parametro zero a Giugno, l’Inter continua a pensarci ma senza fretta, il Milan al contrario preme e starebbe provando a convincere il Manchester United ad anticiparne la cessione. Matic percepisce dai Red Devils 7 milioni di euro stagionali. Una cifra che il Milan non può e non vuole sostenere, a maggior ragione per un giocatore che ha già superato i 30 anni.