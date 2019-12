Gazzetta: “Un Milan da Matic, è il serbo il botto per l’anno nuovo”

Gazzetta dello sport Sabato 21 Dicembre, in colonna di destra c’è Matic, il serbo potrebbe rappresentare il colpo del mercato invernale rossonero

Gazzetta dello sport, Matic in prima pagina accostato al Milan, i rossoneri attendono Ibra ma non rimangono ad attendere, occorre muoversi ed in fretta, tra pochi giorni riaprirà la sessione invernale, utile a sistemare i reparti in deficit.

COLPO DELL’ANNO- “Un Milan da Matic. Maldini all’assalto: è il serbo il botto per l’anno nuovo”. Così la rosea di questa mattina in prima pagina.