Master Uefa Pro: tra gli allievi anche Abate, gli iscritti

Ieri a Coverciano è partito il nuovo corso UEFA Pro, ovvero il massimo livello di formazione per allenatori. Presente Abate

Come riferito da sportface, Ignazio Abate è tra gli iscritti al nuovo corso UEFA Pro, ovvero il massimo livello di formazione per allenatori, partito ieri a Coverciano. Si tratta della massima abilitazione riconosciuta a livello europeo che consente ai ai diplomati di guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. Il corso è composto da 240 ore di programma didattico, con lezioni in aula e sul campo, che permette confronti anche con realtà calcistiche italiane e straniere, grazie agli stage formativi previsti presso i club. Al termine della stagione, completato tutto il percorso didattico, i corsisti dovranno sostenere gli esami finali e portare una tesi su una delle materie oggetto di studio; in caso di esito positivo, otterranno la qualifica UEFA Pro.

L’attuale allenatore del Milan Primavera non è l’unico nome di spessore nell’elenco degli iscritti. Presenti anche l’ex Juventus Del Piero, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin. Senza dimenticare Jacopo Leandri, già tecnico della Nazionale femminile Under 17, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico. Per loro a Coverciano è prevista anche un’attività per il ‘team building’, che fa parte di una nuova area che racchiude le materie di Comunicazione e Psicologia.

Di seguito, l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni:

Ignazio Abate, Ibrahim Ba, Dagoberto Carbone, Matteo Cioffi, Gianluca Colavitto, Mirko Cudini, Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Tonda Mateo Eckert, Giacomo Lazzini, Jacopo Leandri, Cristian Daniel Ledesma, Simone Padoin, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Mirko Savini, Giuseppe Scurto, Vlado Smit, Sergio Spalla e Guglielmo Stendardo.