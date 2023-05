Massimo Orlando e il voto alla stagione del Milan: le dichiarazioni

Massimo Orlando, ex calciatore, non è d’accordo con Maldini sull’8 dato alla stagione del Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato in questi termini del Milan:

Che la squadra sia da migliorare è evidente. Intanto davanti, c’è solo Giroud che per fortuna è ancora un giocatore ancora decisivo. Serve uno alla Kessiè se vuole giocare ancora con quel modulo, perché se n’è sentita la mancanza quest’anno. E poi la catena di destra, in particolare davanti. Messias credo debba andare via, Saelemaekers può essere tenuto in una rosa. L’8 di Maldini? Ha fatto una stagione da 6, perché sei andato avanti in Champions e sei arrivato quarto