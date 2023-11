Oddo sicuro: «Al Milan manca una cosa in cui credo molto. Vi spiego»

Massimo Oddo, ex terzino del Milan, ha commentato il momento del club rossonero: ai rossoneri manca continuità

Intervistato da Tuttocagliari.net, Massimo Oddo ha commentato così il momento del Milan:

«Io, da allenatore, sono un convinto sostenitore della continuità tra una stagione e l’altra. Continuità di uomini e di progetto. Il Milan è forse la squadra che ha cambiato di più rispetto alla precedente annata, e c’è bisogno di tempo affinché i nuovi arrivati si amalgamino col resto del gruppo. Non ci vince solo con i nomi, ma si vince – appunto – con la continuità nel lavoro e negli allenamenti, che consente ai giocatori di trovare un’identità e di comprendere appieno la filosofia del loro allenatore. Il Milan conta tanti giovani in squadra, tecnicamente molto validi ma, per dirne una, senza alcuna esperienza pregressa nel campionato italiano, che ha le sue caratteristiche e le sue dinamiche peculiari. In serie A a volte incontri compagni sulla carta inferiori, ma tatticamente organizzatissime che riescono a imbrigliarti e a metterti la museruola. Pioli sta cercando di approfondire il più rapidamente possibile la conoscenza dei nuovi arrivati, per trovare i giusti equilibri e dare un identikit preciso alla squadra».