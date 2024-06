Camarda Milan, il primo allenatore SICURO: «Inutile ritardare l’inserimento tra i grandi. Da piccolo…». Le parole di Massimo D’Amaro

Massimo D’Amaro ha parlato ai microfoni di SportWeek di Francesco Camarda. Di seguito le parole del primo allenatore del giovane talento del Milan:

PAROLE – «Sono quasi vent’anni che alleno bambini: facendo due conti, ne avrò visti millecinquecento. Camarda è il più forte di tutti. Da noi è stato una sola stagione, ma è bastata perché tutti capissimo che era diverso dagli altri. Se devo descriverlo con una parola sola, userei ‘estro’. Col pallone faceva quello che voleva, segnava in qualsiasi modo. La maggior parte dei bambini così piccoli se lo lascia inevitabilmente scappare. Camarda no: lui lo teneva attaccato al piede. Era diverso anche fisicamente, più alto e grosso degli altri. Si giocava cinque contro cinque, ovviamente senza ruoli predefiniti o schemi. Noi però uno l’avevamo. Per meglio dire, era Camarda che ce l’aveva nella sua testa: dare la palla a lui che faceva gol. Francesco è fatto per il calcio. Oltre ai piedi, ha pure la testa giusta. E gli farei respirare subito l’aria della prima squadra: allenarsi e andare in panchina lì, piuttosto che nell’U23, gli farebbe bene. Già in Primavera gioca tre anni sotto età, eppure fa la differenza. Inutile ritardare l’inserimento tra i grandi».