Brambati sorpreso: «Ha già fatto dimenticare Tonali!»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato positivamente le prime partite in maglia Milan di Reijnders

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha dichiarato:

«Non solo uno in verità. Mi ha colpito una squadra, ossia l’Inter. Non mi aspettavo che trovasse subito meccanismi e dinamiche importanti a livello difensivo e offensivo, nonostante cessioni importanti. E non mi aspettavo Reijnders del Milan così subito decisivo. Non si parla già più di Tonali. Non mi aspettavo poi che il Milan superasse così la Roma, che pensavo fosse un ostacolo più probante».