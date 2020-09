Massaro: «Van Basten è dispiaciuto perché questo Milan…»

Daniele Massaro, nel corso di un’intervista per Il Giorno, ha parlato dell’ex compagno di reparto Marco Van Basten

Daniele Massaro, nel corso di un’intervista per Il Giorno, ha parlato dell’ex compagno di reparto Marco Van Basten. L’olandese ha espresso il proprio parere sulla situazione attuale del Milan. Ecco la confessione di Massaro nell’intervista odierna per la testata: «Marco resta il numero uno. In quell’incontro mi ripeteva del suo dispiacere nel vedere il Milan in grave ritardo in classifica e assente dalla Champions League. Ora penso che quei tempi cupi siano finiti. E spero di ritrovare Milan-Monza anche in A tra qualche mese».