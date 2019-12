Massara ha commentato ai microfoni di Dazn l’avvicinamento al match di oggi tra Milan e Atalanta parlando anche di calciomercato

Ecco le parole di Massara ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Atalanta-Milan.

«Siamo molto soddisfatti del ministero del lavoro che sta facendo. La squadra sta crescendo di settimana in settimana, non possiamo pretendere di più se non in classifica. Oggi sfida difficile ma siamo convinti di poter far bene. Todibo, Matić, Ibra? Sono alcuni dei nomi che si fanno. Abbiamo diversi obiettivi, ora dobbiamo pensare alla strategia da attuare in questo calciomercato ma concentriamoci sulla partita»