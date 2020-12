Massara: «L’infortunio di Ibra non cambia i nostri piani sul mercato»

Frederic Massara ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra Sassuolo e Milan in programma questo pomeriggio a Reggio Emilia

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a pochi minuti da Sassuolo-Milan in programma questa pomeriggio a Reggio Emilia: «Gomez? È una questione che non ci riguarda, Papu è un giocatore dell’Atalanta e rispettiamo la situazione. Chi vorrei dell’Inter? Hanno tanti giocatori forti ma noi siamo contenti dei nostri e del nostro allenatore che sta lavorando sapientemente con questi ragazzi. Serve il vice-Ibra? No, l’infortunio di Zlatan non ha cambiato i piani. Siamo convinti che abbiamo una serie di ricambi adeguati e l’hanno dimostrato anche perché non è nuova la mancanza di Ibra».

CALCIOMERCATO – «Abbiamo sempre detto e lo confermiamo che se ci saranno delle occasioni per migliorare la rosa nelle condizioni giuste lo faremo».