Massara: «Incontro per Gigio a breve, ci sono buone sensazioni»

Il direttore sportivo rossonero Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky della sfida, del rinnovo di Gigio e di altro

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’avvio di Milan-Parma. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla gara – «Non dobbiamo commettere l’errore di rilassarci. Veniamo da un ottimo momento e da ottime prestazioni, ma ci aspettano partite difficili, a partite da stasera. E’ un momento delicato dove l’aspetto fisico conterà molto: siamo pronti, speriamo di fare una bella gara»

Su Ibra – «Vedremo, saranno valutazioni che andranno fatte anche insieme a lui, dipenderà anche dal suo stato d’animo, intanto ce lo godiamo fino alla fine e festeggiamo le sue cento partite col Milan»

Su Donnarumma – «L’incontro per il contratto? Mi auguro presto. Parleremo con il suo agente, cercheremo di tenerlo qui. E’ un pilastro della squadra, nonostante sia giovanissimo e ha un futuro radioso. Quando lo incontriamo? Questione di giorni, ci vedremo a breve per trovare un’intesa. La volontà di Gigio è di proseguire con noi: credo ci siano buoni presupposti per continuare insieme. Ho buone sensazioni»

Su Suso e Szoboszlai – «E’ presto, intanto c’era il riscatto in caso di qualificazione del Siviglia. Sicuramente queste risorse verranno reinvestite nella squadra, vedremo come farlo al meglio. Non dobbiamo disperdere energie, pensiamo al Parma, è un ostacolo molto difficile da superare».