Massa, stop di un mese e retrocessione? Spunta il dialogo arbitro-Var

Massa, stop di un mese e retrocessione? Ecco cosa ha detto il Var di Torino-Inter all’arbitro Guida

Il Corriere della Sera questa mattina approfondisce l’episodio del rigore non concesso in Torino-Inter per fallo di Ranocchia su Belotti.

L’errore più grave è stato quello del Var Massa che infatti verrà fermato per almeno un mese (possibile anche passaggio in Serie B), mentre per l’arbitro Guida dovrebbero bastare due settimane. Questo non impedirà a Massa di dirigere domani Lille-Chelsea di Champions: l’Uefa non modificherà la designazione.

È certo che Massa abbia visionato tutte le immagini, con tutte le angolazioni, ma nel dialogo il Var avrebbe detto all’arbitro che Ranocchia colpisce la palla e non il piede di Belotti. Un errore imperdonabile che è l’ennesima ammaccatura all’immagine della Var.