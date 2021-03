Martinez Quarta: «Sfidare il Milan mi da ancor più stimoli»

Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato del match contro il Milan, in programma domenica alle ore 18:00

Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole sul Milan:

«Per noi è una sfida molto importante e affrontare una grande come il Milan dà ancora più stimoli. Se dovessi giocare, sfidare un campione come Ibrahimovic sarebbe glorioso. Rossoneri stanchi? Sono certo che verranno qui per prendersi i tre punti, ne hanno bisogno per avvicinarsi all’Inter. Ma anche noi abbiamo bisogno di punti».