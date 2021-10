Marotta si espone: «Questa Inter è da Scudetto, ce la giochiamo con tutti»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato anche di Scudetto nel corso di una lunga intervista. Le sue parole

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera. Di seguito le sue parole sulla corsa Scudetto e sugli obiettivi stagionali dei nerazzurri.

SCUDETTO – «L’Inter è da scudetto. Non dobbiamo dispensare illusioni, ma l’ambizione è parte integrante del club. Dopo 8 giornate è presto per i bilanci, ce la giochiamo con tutti. L’obiettivo resta qualificarsi per la Champions».