Marotta sul derby: «Spot per il calcio ma non siamo favoriti, vi spiego perchè»

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha parlato in vista del derby di sabato pomeriggio contro il Milan: nessun favorito alla vigilia

Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Marotta ha parlato così del derby tra Inter-Milan:

«Mi aspetto che sia un bellissimo spot per il calcio, per l’Italia. Il derby ha un sapore particolare, è una stracittadina. La cosa bella è il confronto tra tifoserie, colori, che lascia qualcosa che non puoi dimenticare. Mi auguro sia una prestazione lusinghiera da parte nostra, ma siamo a inizio campionato ed è difficile stilare pronostici».

(dall’inviato a Milano Daniele Grassini) – Queste le dichiarazioni al Premio Gentleman Fair-Play 2023:

«Il derby ha un fascino particolare all’interno di un campionato affascinante. Speriamo sia uno spot positivo per il calcio. Non siamo favoriti perchè siamo all’inizio del campionato ma abbiamo autorevolezza come squadra. Di conseguenza il lavoro di Inzaghi comincia a dare ulteriormente i suoi frutti. Saremo protagonisti. Il fatto che Lautaro sia capitano lo ha responsabilizzato, potrà dimostrare con i fatti la sua importanza. Credo che la griglia del campionato sia sempre la stessa, poi c’è sempre un forte equilibrio. Non dimentichiamo le altre squadre. L’ultimo è stato il mercato più difficile dovendo gestire il fenomeno del calcio arabo sconvolgendo il calcio europeo. Hanno preso non solo calciatori a fine carriera, questo è un fattore rilevante che andrà analizzato. Dimarco è cresciuto molto, manifesta in modo concreto un senso di appartenenza quindi parleremo presto del rinnovo. Caso Pogba? Mi dispiace sicuramente ma non posso entrare nel merito della vicenda. In quei casi si è anche sfortunati vista l’involontarietà del gesto. Pogba resta un grande professionista».