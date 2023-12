Marotta non ha dubbi: «Avversaria dell’Inter per lo scudetto? Ci sono Milan e queste squadre». Le parole dell’ad nerazzurro

Beppe Marotta, ad dell’Inter, è ospite al Gran Galà del Calcio e ha parlato della lotta scudetto, includendo il Milan, e mercato a Sky Sport. Le sue dichiarazioni:

MERCATO – «Il gruppo è omogeneo, per ogni ruolo ci sono giocatori importanti. Per fare un esempio: Carlos Augusto, che ieri da braccetto ha giocato con autorevolezza. Sul mercato direi che abbiamo un gruppo forte, non ci sono lacune particolari. Non faremo colpi che sconvolgeranno la squadra. Magari collocheremo qualche giocatore in prestito».

SCUDETTO – «La Juve ha il vantaggio di non giocare le Coppe, quindi di non incorrere negli infortuni che sono numerosi in Italia e all’estero. Poi hanno Allegri. E’ prematuro dire chi sia l’avversaria perché ci sono anche squadre come Milan, Napoli, Roma e Atalanta. Per noi vincere con la prestazione ci conforta, siamo consapevoli».