Marocchino duro sull’ex Milan: «Non mi pare un giocatore con grande intelligenza»

Domenico Marocchino ha commentato il calciomercato della Juventus, soffermandosi su un ex giocatore del Milan vicino ai bianconeri

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera nel corso di “Cose di Calcio“, Domenico Marocchino ha parlato di un ex giocatore del Milan finito nel mirino della Juventus. Si tratta dell’ivoriano Frank Kessié.

LE PAROLE – «L’ipotesi Kessie a centrocampo mi riscalda fino ad un certo punto, mi scaldano le sue qualità, ma non mi pare un giocatore con una grande intelligenza come lo era Khedira o con uno spiccato dinamismo come Matuidi».