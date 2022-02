Sconcerti: «Donnarumma e Vlahovic sono due situazioni diverse»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha risposto a Walter Sabatini, che aveva definito ignobili gli addii di Donnarumma e Vlahovic: le sue parole

Mario Sconcerti, intervenuto a TMW Radio, ha analizzato gli addii di Donnarumma e Vlahovic rispondendo a Walter Sabatini che li aveva definiti ignobili:

«Sono due casi molto diversi. Donnarumma è andato via a zero, Vlahovic ha fatto quello che doveva. Vlahovic la riconoscenza l’ha avuta, ha portato 80 milioni a Firenze, non si poteva eliminare la sua volontà di andare via».