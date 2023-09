Marianella: «De Ketelaere Milan? Un problema di personalità»

Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di De Ketelaere che ha scelto l’Atalanta per rilanciarsi

Le parole di Massimo Marianella, intervenuto a Sky Sport 24, sull’ex Milan, De Ketelaere che ha scelto l’Atalanta per rilanciarsi:

«De Ketelaere non nasce centravanti ma prima di venire in Italia ha giocato diverse volte come centravanti, anche nelle partite europee importanti del Bruges. L’anno scorso secondo me è stato più un problema di personalità. È vero che aveva vestito la maglia del Bruges che è una maglia prestigiosa ma ha conosciuto un mondo diverso. La Serie A, il Milan, una delle maglie più importanti e prestigiose da sempre. Io credo che lui abbia sentito proprio il salto. Come dico sempre le maglie non pesano tutte allo stesso modo, lui non è stato all’altezza di un esame difficile. Fare un piccolo passo indietro, e dico piccolo perché l’Atalanta sta diventando una realtà importante europea oltre che italiana, l’ha aiutato. Un allenatore preparato come Gasperini sa trovargli anche delle situazioni diverse: per un ragazzo che in sé ha una duttilità importante aiuterà molto»