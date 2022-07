Marianella: «Ziyech al Milan? Faccio il tifo per questa operazione»

Massimo Marianella, noto opinionista, ha parlato della trattativa tra Milan e Chelsea per Hakim Ziyech: le sue parole

Intervenuto a Sky, Massimo Marianella ha parlato così di Hakim Ziyech:

«Uno non esclude l’altro. Dipende dalla voglia di Ziyech di giocare sull’esterno, mentre De Ketelaere è meglio che giochi sotto punta e dalla richiesta economica di Ziyech, che è in uscita dal Chelsda, in cui non è mai stato un fattore… Faccio il tifo perché Ziyech arrivi nel nostro campionato, arricchirebbe il Milan e la Serie A».