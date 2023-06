Marianella: «Ecco chi sarebbe perfetto per la dimensione del Milan». Le parole del giornalista sull’interesse per Morata e Scamacca

Massimo Marianella ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Ecco le parole dell’ex calciatore sugli obiettivi di mercato del Milan:

«Per la dimensione del Milan preferisco Morata. Scamacca può far bene la prima punta ed essere un’alternativa a Giroud. Morata può giocare anche con Giroud. In carriera ci ha dimostrato di essere un giocatore che non ha paura del sacrificio e fare lavoro sporco. Conosce il nostro calcio. La prima preferenza andrebbe su di lui. Ma Scamacca sarebbe un ritorno importante in Italia. Lui però preferirebbe andare alla Roma, dove sarebbe perfetto come ruolo»