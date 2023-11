Marianella difende Pioli: «Se il Milan ha vinto uno scudetto è merito suo»

Massimo Marianella, giornalista Sky, si è così espresso a FirenzeViola.it in vista di Milan-Fiorentina di domani sera

«È una partita delicata per entrambe le squadre. Sarà una sfida pesante. I viola stanno facendo una stagione grandiosa ma manca ancora una vittoria pesante, un risultato importante contro una squadra importante. A Napoli ha vinto ma adesso deve farlo ancora. Il Milan, invece, non sta vivendo un bel momento, anche lo stesso Pioli è in discussione. Ricordiamoci però che se il Milan ha vinto uno scudetto è proprio grazie a Pioli. I rossoneri devono solo dire grazie al proprio allenatore»