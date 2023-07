Marianella approva il colpo del Milan: «Può riemergere, ottima operazione»

Massimo Marianella, opinionista, si è espresso a SkySport sul mercato del Milan, nello specifico su Pulisic

«Pulisic al Milan può riemergere. Stiamo parlando di un giocatore che ha delle qualità pazzesche oltre ad essere giovane. Il Milan può dargli quello di cui ha bisogno, ovvero la fiducia, ingrediente che gli è mancato al Chelsea. In Bundesliga, con il Dortmund, ha dimostrato di essere un giocatore sensazionale. Ritrova Loftus Cheek e Giroud, due giocatori che conosce benissimo. Per me il Milan ha fatto un’ottima operazione di mercato»