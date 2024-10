Marelli: «Corretto annullare il gol di Kabasele. Il VAR non può valutare il fuorigioco, ma Ekkelenkamp...»

Marelli ha commentato l’episodio del gol annullato a Kabasele nei minuti di recupero di Milan Udinese. La spiegazione del moviolista

MARELLI – «Valutazione soggettiva su un fuorigioco passivo. La posizione irregolare di pochissimi centimetri è di Ekkelenkamp. L’olandese partendo da posizione irregolare non tocca mai il pallone e va a contatto con Thiaw. Il VAR non può valutare autonomamente il fuorigioco perché il giocatore non tocca il pallone in un primo tempo. Chiffi valuta se il giocatore ha impattato sull’azione e ha ritenuto di sì, perché Ekkelenkamp è andato a contatto col giocatore che stava rinviando il pallone. Corretto annullare la rete, corretto ricorrere all’OFR».