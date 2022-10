Marelli: «Mano Dumfries come quella di Udogie col Milan». Le parole dell’ex arbitro ed opinionista

Luca Marelli ha commentato con un tweet il tocco di mano di Dumfries nel finale della sfida di Champions League tra Barcellona ed Inter. Ecco le parole dell’ex arbitro ed opinionista:

«L’unico motivo per cui non c’è stato rigore per l’intervento di Dumfries è che non hanno trovato un’immagine che chiarisse senza alcun dubbio il tocco di mano. Esattamente lo stesso concetto di Udogie in Milan Udinese dello scorso anno».