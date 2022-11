Marelli: «Autogol Milenkovic? La decisione di Sozza non mi convince». Il commento a caldo dell’ex arbitro

Luca Marelli così sull’episodio che ha portato all’autogol di Milenkovic in Milan-Fiorentina sul precedente contrasto tra Rebic e Terracciano.

Le sue parole: Non ci troveremo mai d’accordo tutti. Contrasto evidente, quando c’è il contatto il pallone è proprio lì. Non mi sarei stupito se l’arbitro avesse fischiato il fallo in campo. Questa decisione non mi convince.